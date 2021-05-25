Заявление партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь" не поддерживает решение украинской власти прекратить авиасообщение с Республикой Беларусь. Считаем его поспешным и не отвечающим интересам Украины и украинских граждан.

Заявления власти о том, что прекращение авиасообщения с Беларусью принесет экономические выгоды Украине, странно с точки зрения логики и географии. Неизвестно, сколько международных компаний теперь захочет перестраивать свои маршруты, чтобы проложить их через Украину. Зато наши авиаперевозчики будут вынуждены закрывать рейсы, понесут новые убытки. Такими заявлениями власть демонстрирует склонность к нечестной конкуренции и мелочному меркантилизму.

Акцентируем внимание на том, что Беларусь предоставила Украине площадку для переговоров о мире. Это дважды позволило остановить активные боевые действия на Донбассе и избежать массовой гибели людей. Теперь же необдуманные действия и заявления официального Киева подрывают торгово-экономическое сотрудничество и усиливают напряженность в отношениях с одним из ближайших соседей и партнеров нашей страны.

Подчеркиваем, что нынешняя украинская власть не имеет морального права давать оценки политическим процессам, происходящим в любой другой стране. Зе-команде нужно реанимировать демократию в своей стране: остановить репрессии против оппозиции, прекратить практику внесудебных санкций против собственных граждан, обеспечить свободу СМИ, а не уничтожать оппозиционные телеканалы одним росчерком пера.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" призывает власть отменить недальновидное решение правительства о прекращении авиасообщения с Беларусью. Приоритетом украинской власти должны быть интересы собственных граждан, национальный прагматизм, диалог и партнерство, а не провоцирование конфликтов в угоду чужим интересам.