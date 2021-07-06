В Евросоюзе заявили о важности отношений с Украиной [ Редактировать ]
Во вторник, 6 июля, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС придает огромное значение своим отношениям с Украиной. Об этом он написал в Twitter по результатам встречи с президентом Владимиром Зеленским в Вильнюсе.
Так, Шарль Мишель заявил:
Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима. Президент Украины Владимир Зеленский, реформы, проводимые в вашей стране, очень важны. Нас объединяют наши демократические ценности. ЕС придает огромное значение своим отношениям с Украиной.
Другие подробности встречи пока не сообщаются.
Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Литву принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня государственности страны.
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