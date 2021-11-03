В среду, 3 ноября, Национальная комиссия здравоохранения подтвердила 93 выявленных новых случаев заражения коронавирусом, что является максимумом за последние три месяца в стране. Об этом сообщает The Guardian.

Днем ранее в Китае зафиксировали 54 заражения, что было максимумом с начала сентября, а сейчас эта цифра возросла почти вдвое.

Жителей просят воздерживаться от выезда за пределы города и отложить проведение массовых мероприятий.

В городе установлен температурный скрининг на входах в торговые центры, супермаркеты, гостиницы, кинотеатры и станции метро, также у граждан при входе проверяют "паспорта здоровья".

В аэропорту были отменены половина рейсов.

Жители Китая массово прибегают к покупкам предметов первой необходимости, что вызывает резкие рост цен.

Отметим, что в целом, по состоянию на 2 ноября, в Китае уже выявлено 97 423 подтвержденных случая коронавируса.

Ранее мы писали о том, что в Украине рекордная смертность от коронавируса.

Читайте также, отныне, дети от 12 лет, которые получили по крайней мере одну вакцины от коронавируса, могут получить цифровой COVID-сертификат. Чтобы получить документ одному из родителей нужно добавить в "Дию" свидетельство о рождении ребенка.

Кроме того, в Киеве заработали первые пункты команды поддержки "Дии". Они открылись в трех пунктах вакцинации, это место, где жителям страны будут помогать самостоятельно генерировать COVID-сертификаты.

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