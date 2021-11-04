Украинским медикам предложили обучаться на территории Государства Израиль. Такое предложение подал посол страны в Украине Михаил Бродский. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, во время встречи с диппредставителем Израиля было утверждено, что украинские медработники могут усовершенствовать там свои навыки.

Отмечается, что министр поблагодарил Бродского за предложение, организовать обучение украинских медиков на базе израильских клинических больниц. Помимо этого также обсуждалась возможность обмена опытом в сфере работы университетских клиник.

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Кроме того, главы Украины и Государства Израиль Владимир Зеленский и Ицхак Герцог будут координировать усилия для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Два государства планируют взаимно признать сертификаты о вакцинации в ближайшее время и продолжать сотрудничество в сфере здравоохранения.

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