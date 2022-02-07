ЕС и США готовы "оперативно реализовать" санкции против России [ Редактировать ]
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ЕС и США готовы "оперативно реализовать" всеобъемлющий пакет санкций против России. Об этом сообщает ERR.
Она отметила, что это произойдет в случае, если Россия решится на новое вторжение в Украину.
Европейский союз и США подготовили всеобъемлющий пакет санкций, который мы готовы оперативно реализовать.
С таким заявлением она выступила после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которым обсудила вопросы европейской безопасности и наращивания Россией своих войск вокруг Украины и в Беларуси.
Несмотря на интенсивную дипломатию, мы не видим признаков того, что Россия снижает военную напряженность. Наоборот, наращивание войск вокруг Украины продолжается, а теперь российские войска и техника достались и Беларуси.
Кая Каллас призвала Кремль предпринять "конкретные шаги" для снижения напряженности ситуации.
Украина, Франция, Германия и Россия вновь встречаются в Нормандском формате - это важно для давления на Россию с помощью дипломатии, чтобы она отказалась от военной угрозы. Мы надеемся увидеть прогресс в реализации минских соглашений и поддерживаем усилия Франции в этом направлении.
Напомним, что 27 января произошел телефонный разговор президентов США и Украины. Лидеру двух стран обсудили угрозу вторжения России в Украину и другие вопросы.
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