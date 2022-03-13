Эвакуация из Украины: пограничники рассказали о ситуации на пунктах пропуска [ Редактировать ]
По состоянию на 6 вечера, 13 марта, количество украинских граждан, которые покидают страну стабильно большое. Больше всего украинцев едут в Польшу.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины на своем канале в Telegram.
На границе с Польшей на 13 марта на шести пунктах пропуска зафиксировали очереди из пешеходов, а также колонны пассажирских автобусов и легковых автомобилей:
- "Угринов" - 50 авто;
- "Рава-Русская" - 150 авто, 10 автобусов, 50 пешеходов;
- "Грушев" - 250 авто, 500 пешеходов;
- "Краковец" - 190 авто, 3 автобуса, 300 пешеходов;
- "Шегини" - 200 машин, 15 автобусов, 300 пешеходов;
- "Смольница" - 40 машин.
На границе со Словацкой Республикой очередь была на всех трех КПВВ:
- "Малый Березный" - 5 авто;
- "Ужгород" - 80 авто, 100 пешеходов;
- "Малые Селменцы" - 50 пешеходов.
На границе с Венгрией прошло 10 легковых машин и три автобуса через "Тису", а также 20 авто на КПВВ "Вилок".
Через Румынию на вечер 13 марта стояло 50 автомобилей и 150 пешеходов на пункте пропуска "Порубное" и 5 легковых машин на "Солотвино".
Не было зафиксировано украинцев на границе с Молдовой.
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