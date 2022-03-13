По состоянию на 6 вечера, 13 марта, количество украинских граждан, которые покидают страну стабильно большое. Больше всего украинцев едут в Польшу.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины на своем канале в Telegram.

На границе с Польшей на 13 марта на шести пунктах пропуска зафиксировали очереди из пешеходов, а также колонны пассажирских автобусов и легковых автомобилей:

"Угринов" - 50 авто;

"Рава-Русская" - 150 авто, 10 автобусов, 50 пешеходов;

"Грушев" - 250 авто, 500 пешеходов;

"Краковец" - 190 авто, 3 автобуса, 300 пешеходов;

"Шегини" - 200 машин, 15 автобусов, 300 пешеходов;

"Смольница" - 40 машин.

На границе со Словацкой Республикой очередь была на всех трех КПВВ:

"Малый Березный" - 5 авто;

"Ужгород" - 80 авто, 100 пешеходов;

"Малые Селменцы" - 50 пешеходов.

На границе с Венгрией прошло 10 легковых машин и три автобуса через "Тису", а также 20 авто на КПВВ "Вилок".

Через Румынию на вечер 13 марта стояло 50 автомобилей и 150 пешеходов на пункте пропуска "Порубное" и 5 легковых машин на "Солотвино".



Не было зафиксировано украинцев на границе с Молдовой.