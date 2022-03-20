Швейцария готова принять у себя переговоры россии и Украины [ Редактировать ]
Президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил о готовности выступить посредником для прекращения войны россии против Украины. По его словам, Берн готов принять переговоры российской и украинской делегаций.
Об этом сообщает RFI.
"Швейцария сочетает в себе нейтралитет и гуманитарные традиции. Она готова играть посредническую роль или принять у себя переговоры (России и Украины - ред.)", - цитирует издание заявление Кассиса.
Президент Швейцарии добавил, что в понедельник, 21 марта, планирует посетить границу Польши с Украиной.
Ранее Зеленский призвал Швейцарию заморозить активы российских чиновников.
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