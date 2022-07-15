Російський окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу загинули три людини, ще сім - були поранені.

Про це повідомляється у Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 14 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу: у Бахмуті, Іванграді та Авдіївці. Ще 7 осіб отримали поранення", - написав він.

Відзначається, що з початку повномасштабної війни в Донецькій області загинули 612 осіб, ще 1572 мирних жителя отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.