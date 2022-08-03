Окупанти обстріляли Криворізький район: "зачепили" церкву [ Редагувати ]
Джерело: Главком
Російські окупанти вночі 3 серпня вдарили по Криворізькому району в Дніпропетровській області.
Про це повідомляється в Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Ворог вдарив з артилерії по двох громадах - Зеленодольській та Апостолівській.
В Апостолівській без жертв і руйнувань.
"У Зеленодольській потрапили прямо по селу Велика Костромка. Там зачепили дитячий садок і церкву. Пошкоджено лінію електропередач. Село без світла. Працюють аварійні бригади. Люди не постраждали", - написав Резніченко.
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