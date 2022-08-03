Російські окупанти вночі 3 серпня вдарили по Криворізькому району в Дніпропетровській області.

Про це повідомляється в Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Ворог вдарив з артилерії по двох громадах - Зеленодольській та Апостолівській.

В Апостолівській без жертв і руйнувань.

"У Зеленодольській потрапили прямо по селу Велика Костромка. Там зачепили дитячий садок і церкву. Пошкоджено лінію електропередач. Село без світла. Працюють аварійні бригади. Люди не постраждали", - написав Резніченко.