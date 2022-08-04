ЗСУ успішно відбили спроби наступу російських окупантів. Зокрема на Слов'янському, Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На деяких ділянках тривають бої.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки Білорусь виконують завдання щодо посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях. У частинах сил спеціальних операцій збройних сил республіки в Білорусі зазначено проведення перевірки бойової готовності.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв зі ствольної артилерії райони Медведівки Чернігівської області та Краснопілля та Миропілля Сумської області.

На Харківському напрямку противник справив вогняне ураження з танків, ствольної і реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебедя, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Цупівка. Здійснив спробу наступу в напрямку Байрак-Гусарівка, бойові дії тривають.

На Слов'янському напрямку зафіксовані обстріли неподалік від Богородичного, Дібрівного, Мазанівки, Карнаухівки, Чепіля та Гусарівки. Окупанти намагалися просунутися в напрямку Довгеньке-Богородичне. Отримали відсіч і відійшли.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли біля Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам'янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників. Завдав авіаційного удару неподалік від спірного. Вів наступальний бій у напрямку Яремівка-Долина, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку противник залучив ствольну і реактивну артилерію в районах населених пунктів Яковлівка, Травневе, Кодема, Покровське, Роздолівка, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут і Соледар. Завдав авіаударів поблизу Яковлівки, Соледара та Кодеми. Окупанти намагалися поліпшити тактичне положення на напрямках Стряпівка - Соледар, Доломітне - Травневе, Відродження - Вершина, Покровське - Бахмут, Василівка - Яковлівка, Семигір'я - Вершина. У всіх зазначених напрямках ворог успіху не мав і відійшов. Веде наступальні дії в напрямку Новолуганська - Кодема, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку противник обстріляв райони Пісків, Пречистівки, Шевченка, Володимирівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів штурмові дії в напрямках Лозове - Піски та веселе - Піски, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовані обстріли з артилерії і танків біля Залізничного, Варварівки, Мар'їнки, Гуляйполя, Новосілки, Гуляйпільського і Темировки. Ворог завдав авіаударів неподалік Новополя. Тривають бойові дії в напрямку Олександрівка - Мар'їнка.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли з танків, ствольної і реактивної артилерії в районах Миколаєва, Прибугського і ще 25 населених пунктів. Ворог продовжує ведення повітряної розвідки БПЛА.

В акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані і вишукують будь-яку можливість отримати легке поранення. Щоб потрапити назад, на територію Росії, вдаються до різноманітних симуляцій поганого здоров'я, зазначають у Генштабі.