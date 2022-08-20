У Донецькій області окупанти вбили ще сімох цивільних [ Редагувати ]
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти на Донеччині. Про це повідомляється у Telegram очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
За добу окупанти вбили сімох цивільних, ще понад десять отримали поранення.
За 19 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донбасу: 4 у Бахмуті, 1 у Дружбі, 1 у Костянтинівці та 1 у Північному. Ще 13 людей отримали поранення.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинула 751 людина, ще 1941 отримала поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
по темі
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про те, що окупанти не полишають своїх намірів захопити Луганську й Донецьку область
За минулу добу, 18 серпня, окупанти 24 рази обстріляли мирне населення Донеччини, є загиблі та поранені
У середу зранку, 17 серпня, окупанти атакували Дружківку Донецької області
У місті Білицьке Донецької області рятувальники потрапили під ворожий обстріл
Окупанти можуть змінити пріоритет наступу на північному сході Донецької області