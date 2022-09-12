"Україна переламала хід війни, однак вона може затягнутися" - ISW [ Редагувати ]
Українські війська завдали великої поразки росії, відвоювавши майже всю Харківську область в ході швидкого контрнаступу. Цей успіх став результатом кампанії, що включає максимальне використання західних систем озброєння. Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW).
Тривале обговорення, а потім оголошення Києва про контрнаступальну операцію, спрямовану на Херсонську область, відвернуло російські війська від секторів, на яких українські сили провели вирішальні атаки в останні кілька днів.
Збройні сили України застосували HIMARS та інші західні системи для атак на російські наземні лінії зв'язку в Харківській і Херсонській областях, створивши умови для успіху операції.
Українська влада демонстративно обговорювала удари на півдні, успішно вводячи росіян в оману щодо своїх намірів в Харківській області.
Нинішній контрнаступ не покладе край війні, зазначають експерти ISW. Кампанія на північному сході України в підсумку завершиться, що дозволить російським військам відновити стійку оборонну лінію і, можливо, навіть провести локальні контратаки.
Україні доведеться починати нові контрнаступальні операції, щоб завершити звільнення окупованої росією території, у зв'язку з цим війна, імовірно, затягнеться до 2023 року.
Україна переламала хід війни на свою користь. Київ, ймовірно, буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а росія буде все частіше неадекватно реагувати на наростальний фізичний і психологічний тиск з боку України, підсумовують експерти.
Ключові висновки аналітиків ISW:
- Українські війська завдали великої оперативної поразки росії, відвоювавши майже всю Харківську область у стрімкому контрнаступі.
- 11 вересня українська влада зупинила останній діючий реактор Запорізької АЕС.
- Міністерство оборони росії підтвердило, що російські війська відводяться з позицій на всій території Харківської області.
- Українські сили просунулися у Вовчанськ і Великий Бурлук, на південь від міжнародного кордону.
- Українські сили продовжують вести позиційні бої і завдавати ударів по російських військових, тиловим і транспортним засобам уздовж Південної осі.
- російські сили провели обмежені наземні атаки в районі Авдіївки та Бахмута.
- російська влада продовжує черпати бойові сили з різних зовнішніх джерел для підтримки операцій в Україні і щосили намагається компенсувати добровольців.
- Успіх недавніх українських контрнаступів, ймовірно, сприяв заяві росії про те, що референдуми про анексію будуть відкладені на невизначений термін.
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