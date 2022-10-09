Росіяни вночі вдарили по Нікополю [ Редагувати ]
Російська війська в ніч на 9 жовтня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок ударів є пошкодження.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Окупанти випустили майже 70 снарядів по містах та селах Марганецької та Нікопольської громад. Росіяни били з "Градів" та важкої артилерії. За попередньою інформацією, без жертв.
У Нікополі внаслідок обстрілів пошкоджені декілька приватних будинків, парковка, аптека, кілька магазинів, малярна майстерня та агропідприємство. Згоріли три автівки, дев’ять - побиті обстрілом. Обірвана лінія електропередач.
У Марганецькій громаді пошкоджені кілька приватних будинків, сонячна електростанція, промислове та харчове підприємства.
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