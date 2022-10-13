Окупанти обстріляли Нікопольський район: зафіксовано 75 "прильотів" за ніч [ Редагувати ]
Упродовж ночі проти 13 жовтня окупанти тероризували Нікопольський район "Градами" і важкою артилерією. Про це заявив голови Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Зафіксовано 75 "прильотів.
П’ять обстрілів і один поранений… Найбільше постраждав Нікополь.Там окупанти поранили 59-річного чоловіка. Він у лікарні. У тяжкому стані.
За словами голови регіону, у місті понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач.
Понад 2 тисячі родин лишилися без світла. Енергетики уже працюють.
За словами голови ДОР Миколи Лукашука, Нікополь протягом ночі накривали з РСЗВ кілька разів поспіль в різний час. Крім будинків, за його словами, в місті понівечено лікарню, музей, дитсадок, будівлю собору, фабрику, газогони і лінії передач.
В приватному будинку сталася пожежа, яку вже загасили. Дві господарські споруди розбиті. Прилетіло і в Марганецьку громаду. Люди не постраждали.
За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, по Нікопольському району окупанти за ніч випустили 60 "Градів", також зафіксовано 15 "прильотів" зі ствольної артилерії.
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