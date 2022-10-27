Президент України володимир путін упевнений, що російська війна в Україні нібито пов'язана з "тектонічними змінами світопорядку".

Про це сказав на дискусійному клубі "Валдай".

"Те, що відбувається зараз на українському напрямі - це не зміни, які відбуваються зараз або після початку "спеціальної військової операції" росії. Всі ці зміни йдуть протягом багатьох років уже давно... Це тектонічні зміни всього світопорядку", - зазначив він.

На його думку, сьогодні у світі нібито виникають нові "центри сили", переважно в Азії, Африці та Латинській Америці. А також вкотре звинуватив Захід у тому, що він нібито "здійснив держпереворот" в Україні у 2014 році.