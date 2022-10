Конфісковані активи рф та російських олігархів мають перейти у власність українського народу. Кров дітей і зруйновані будинки повинні поставити крапку в цій темі як найвагоміші з можливих аргументів.

Про це повідомляє в Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Чому досі триває дивне обговорення: що робити з конфіскованими російськими 330 млрд доларів і яхтами путінських олігархів? Зруйновані міста та кров українських дітей мають поставити крапку в цій темі: ru-активи треба передати народу України. Годі відмовок. росія має заплатити", - каже він.

Why is there still a discussion of what to do with the confiscated Russian 330$ billion and yachts of Putin's oligarchs? Destroyed cities and blood of Ukrainian children have to put an end to this topic — ru-assets must be handed over to 🇺🇦 people. No more excuses. 🇷🇺 must pay.