"росія має заплатити": у Зеленського закликали передати конфісковані активи рф Україні [ Редагувати ]
Конфісковані активи рф та російських олігархів мають перейти у власність українського народу. Кров дітей і зруйновані будинки повинні поставити крапку в цій темі як найвагоміші з можливих аргументів.
Про це повідомляє в Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Чому досі триває дивне обговорення: що робити з конфіскованими російськими 330 млрд доларів і яхтами путінських олігархів? Зруйновані міста та кров українських дітей мають поставити крапку в цій темі: ru-активи треба передати народу України. Годі відмовок. росія має заплатити", - каже він.
Why is there still a discussion of what to do with the confiscated Russian 330$ billion and yachts of Putin's oligarchs? Destroyed cities and blood of Ukrainian children have to put an end to this topic — ru-assets must be handed over to 🇺🇦 people. No more excuses. 🇷🇺 must pay.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 30, 2022
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