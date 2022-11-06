У Бєлгородській області масштабна пожежа [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Масштабна пожежа виникла у Бєлгородській області росії сьогодні, 6 листопада. Російська влада заявляє про "приліт".
Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков в Telegram.
Російський чиновник заявив про "приліт" у Грайворонському окрузі. Внаслідок чого нібито на промисловому об'єкті виникла пожежа. За його словами, загорівся резервуар з розчинником.
Проте до заяви російського губернатора у місцевих Telegram-каналах з'явилися відео з масштабною пожежею. Жителі заявили, що горить нафтобаза у селищі Хотмижськ у Грайворонському окрузі.
На опублікованих кадрах зафіксовано, як стовп чорного диму піднімається із території промислового об'єкта.
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