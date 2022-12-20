росія здійснила наймасованішу атаку іранськими дронами "Шахед" по Україні. Це сталося вчора, 19 грудня.

Про це повідомляє речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.

"Учора, як відомо, день Святого Миколая. Рашисти привітали нас одним із найбільших "шахедних" обстрілів.. за кількістю мається на увазі. Тому що 35 БПЛА ударних було випущено по території України. Якщо брати до уваги статистику, то таку кількість "Шахедів" вони ще не випускали", - розповів Ігнат.