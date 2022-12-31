російські окупанти вирішили привітати українців з Новим роком терористичним способом - випустили десятки ракет по Україні 31 грудня, унаслідок чого в Києві постраждали люди, пошкоджені житлові будинки, готель і Палац "Україна".

Про наслідки масованого ракетного удару по Києву повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Від ударів російських ракет, випущених по столиці України за кілька годин до святкування Нового року, у Палаці "Україна" вилетіли шибки й розбилося скло у вікнах.

"Зазвичай в ці дати там батьки з дітками напередодні Нового року. Сьогодні дивом не було дітей. Летіли шибки від ударів російських ракет. Це ніщо інше, як терор", - наголосив Тимошенко.

Нагадаємо, що національний Палац "Україна" - це найбільший концертний майданчик країни. Він розташований в унікальному історичному районі столиці на вулиці Велика Васильківська.

Також внаслідок російської ракетної атаки постраждав київський мікрорайон Протасів Яр, де зруйновано приватні житлові будинки, згорів автомобіль, поранено людей. Медики й екстрені служби працюють на місці вибуху, госпіталізуючи постраждалих. Відео наслідків влучання ворожої ракети в спальний район Києва опублікував Кирило Тимошенко.

"Ракетна атака на столицю. Уточнена інформація щодо постраждалих. Підтверджено - 1 загиблий та 16 постраждалих, яким надається медична допомога", - додали в КМВА.