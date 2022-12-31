Сьогодні, 31 грудня, ввечері в Ростовській області російської федерації сталось загоряння на одному з трансформаторів АЕС. Внаслідок чого вже є жертва.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Через займання на одному з трансформаторів Ростовської АЕС загинула людина. Офіційної інформації про інцидент ще не має, але російські ЗМІ посилаються на заяву "Росенергоатома".