Окупанти з вечора 31 грудня обстрілювали Нікополь. Пошкоджено понад десяток будинків.

Про це повідомляє в Facebook міський голова Олександр Саюк.

На цей час відомо про одну постраждалу. Пошкоджено 9 багатоповерхових та 4 приватних житлових будинків, 6 господарських будівель, 1 автомобіль. Інформація ще уточнюється.

Пошкодження отримали низка комерційних об'єктів, медичний заклад, магазини, готель, аптеки.

Відбулася пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач, фахівці працюють над їх відновленням.