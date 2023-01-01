Окупанти в новорічну ніч гатили по Нікополю: відомі наслідки [ Редагувати ]
Окупанти з вечора 31 грудня обстрілювали Нікополь. Пошкоджено понад десяток будинків.
Про це повідомляє в Facebook міський голова Олександр Саюк.
На цей час відомо про одну постраждалу. Пошкоджено 9 багатоповерхових та 4 приватних житлових будинків, 6 господарських будівель, 1 автомобіль. Інформація ще уточнюється.
Пошкодження отримали низка комерційних об'єктів, медичний заклад, магазини, готель, аптеки.
Відбулася пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач, фахівці працюють над їх відновленням.
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