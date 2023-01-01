У Києві уламки збитої ракети впали у річку Десенка, працюють водолази [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
У Києві уламки однієї зі збитих ракет впали у річку Десенка. На місці працює водолазна група ДСНС.
"Столиця продовжує ліквідовувати наслідки ворожих ударів. Водолазна група ДСНС працює над ідентифікацією уламків збитої ракети, що впала у річку Десенка в Дніпровському район", - пише пресслужба.
Зазначається, що на місці також працюють співробітники річкової поліції.
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