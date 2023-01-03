У Херсоні окупанти влучили в тролейбуси [ Редагувати ]
Російські окупанти обстріляли у Херсоні комунальне підприємство "Херсонелектротранс", снаряд влучив в один з тролейбусів. Про це повідомляє Херсонська міська рада.
Російська армія сьогодні обстріляла КП "Херсонелектротранс" - серйозне влучання відбулося в один із тролейбусів. Також від рикошету постраждали дві одиниці транспорту, які стояли поряд.
За словами очільниці Херсонської МВА Галини Лугової, загалом на підприємстві перебувало 20 тролейбусів, у всіх вибуховою хвилею вибило вікна.
Окрім того, зафіксоване влучання в адмінбудівлю підприємства. Постраждалих, на щастя, немає. Тролейбус, який перебував в укритті, - цілий.
Зауважимо, що від моменту звільнення Херсона електротранспорт не виходив на вулиці міста - потреби у перевезенні покривалися і покриваються автобусами підприємства ХКТС.
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