Російські окупанти обстріляли у Херсоні комунальне підприємство "Херсонелектротранс", снаряд влучив в один з тролейбусів. Про це повідомляє Херсонська міська рада.

Російська армія сьогодні обстріляла КП "Херсонелектротранс" - серйозне влучання відбулося в один із тролейбусів. Також від рикошету постраждали дві одиниці транспорту, які стояли поряд.

За словами очільниці Херсонської МВА Галини Лугової, загалом на підприємстві перебувало 20 тролейбусів, у всіх вибуховою хвилею вибило вікна.



Окрім того, зафіксоване влучання в адмінбудівлю підприємства. Постраждалих, на щастя, немає. Тролейбус, який перебував в укритті, - цілий.



Зауважимо, що від моменту звільнення Херсона електротранспорт не виходив на вулиці міста - потреби у перевезенні покривалися і покриваються автобусами підприємства ХКТС.