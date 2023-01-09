Фейкова "операція відплати" Міноборони рф у Краматорську посилила шквал критики у бік російського військового командування. У неї не схотіли вірити навіть пропагандисти. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

8 січня Міноборони рф оголосило, що російські сили провели "операцію відплати" проти українських військ у відповідь на удар по Макіївці, внаслідок якого загинуло до 400 мобілізованих солдатів.

Міноборони росії помилково заявило, що удару у відповідь було завдано по кількох пунктах тимчасової дислокації ЗСУ в Краматорську Донецької області, в результаті якого нібито загинули понад 600 українських військовослужбовців.

Журналісти побували на місці удару в Краматорську та заявили, що він припав порожній школі.

Декілька російських військкорів і блогерів негативно відреагували на заяву Міноборони росії, вказавши, що відомство часто пред'являє фейкові заяви.

Пропагандисти розкритикували російське військове керівництво за те, що воно сфабрикувало історію, щоб "помститися" за удар по Макіївці, замість того, щоб покласти на себе відповідальність за втрати.

Експерти зазначили, що застосування Міноборони росії схеми подання скарг та відплати до багатьох своїх операцій створило негативний зворотний зв'язок із видатними представниками провоєнного російського інформаційного простору.

На початку масованої кампанії ударів по критично важливій інфраструктурі України в жовтні 2022 року Міноборони росії використало аналогічне формулювання "відплати" проти ударів по мосту через Керченську протоку та іншу російську інфраструктуру.

Міноборони росії частково використало це формулювання, щоб пом'якшити вимоги з боку провоєнної спільноти "помститися" за дії України, але спровокувало безліч відповідей від військових блогерів з описом інших випадків, за які відомство має однаково "помститися".

Міноборони росії створило петлю негативного зворотного зв'язку, в якому вона намагається реагувати на успіхи українських наступальних дій.

Реакція Міноборони росії на удар по Макіївці вкотре відкрила можливість для рішучої критики російського військового керівництва щодо ведення війни, зазначають в ISW.

Ключові висновки аналітиків ISW