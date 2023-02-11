У Херсоні пролунав потужний вибух: що сталось [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Вранці 11 лютого у Херсоні пролунав потужний вибух. У мережі пишуть, що після "прильоту" горить будинок.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За словами мешканців міста, вибух був настільки потужним, що тремтіли деякі будинки.
Місцеві Telegram-канали публікую фото, на якому видно, як після вибуху над Херсоном здіймається густий дим.
Варто зазначити, що на даний момент офіційної інформації від влади немає.
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