Керівник кремля володимир путін днями звинуватив Захід у існування планів знищення росії в її нинішньому вигляді. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що раніше, роблячи подібні заяви, диктатор оголосив про призупинення участі рф у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Як вказується у звіті, згодом риторику путіна підтримав заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв, оприлюднивши 27 лютого маразматичний текст під назвою "Точки неповернення".

Слова путіна та медведєва пов’язані з інформаційною операцією. Ймовірно, диктатор сподівається створити інформаційні умови, щоб звинуватити Україну та Захід в загрозі виживанню рф і виправдати російські військові невдачі та підтримку Заходом українських перемог.

В Інституту вивчення війни підкреслили, що жоден західний лідер "не закликав до розвалу росії. Навпаки Захід дуже обережно формулював свої цілі, говоричи лише про надання Україні можливості звільнити свою територію".

Окрім цього, пишуть аналітики, у рф проводять інформаційні операції, щоб перешкодили наданню Заходом військової допомоги Україні, зокрема систем дальнього радіусу дії.

Ключові висновки ISW: