Вільна Україна, це гарантія свободи в Молдові, Грузії та Білорусі - Зеленський [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Свобода та незалежність України буде гарантією того, що у наших сусідів також буде міцнішати незалежність.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, незалежність України буде гарантією того, що у протистоянні Росії також вистоїть Молдова, Грузія та Білорусь.
"Коли ми з вами вільні - це гарантія, що свобода буде міцною в усіх наших сусідів в ЄС. Румунія, Литва, країни Балтії, всі сильніші, коли ми вільні. Коли ми вільні - це гарантія, що свобода вистоїть в Молдові, не полишить Грузії й обов'язково прийде в Білорусь", - сказав президент.
по темі
У середу, 29 березня, президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні
Російська федерація обов'язково отримає відповідь за кожен удар по українських містах
Ордер на арешт російського диктатора володимира путіна, який було видано Міжнародним кримінальним судом, вагомий міжнародно-правовий результат для України
У середу, 5 квітня, в росії заявили про нібито падіння українського легкомоторного літака в Брянській області
Сьогодні, 5 квітня, до України вдалось повернути ще одну дитину, яку військові рф незаконно вивезли до росії з окупованої території Херсонської області