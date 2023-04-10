Окупанти вдарили по лікарні в Херсоні [ Редагувати ]
У понеділок, 10 квітня, окупанти обстріляли Херсон. Під ворожий приціл потрапила лікарня. Про це повідомляється у Telegram Херсонської ОВА.
Армія країни-агресора знову обстрілює медичні заклади в Херсонській області. Сьогодні зранку гатили по лікарні у Суворовському районі Херсона.
За інформацією ОВА, через вибухи були пошкоджені кілька вікон.
Серйозних руйнувань та постраждалих внаслідок ворожого обстрілу немає.
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