ЗСУ вибухівкою з дронів знищили зенітну установку окупантів (відео) [ Редагувати ]
Воїни ЗСУ виявили позиції російської зенітної установки та атакували її з дронів, внаслідок чого вона отримала суттєві пошкодження.
Про це повідомляє пресслужба 110 окремої механізованої бригади ЗСУ.
"Ворог намагався сховати зенітну установку, але завдяки вам у нас є дрони для розвідки та ураження", - йдеться у повідомленні.
Українські військові виявили приховану зенітну установку окупантів та почали скидати на неї вибухівку.
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