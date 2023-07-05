Мобілізація в Україні: яких спеціалістів найбільше потребують ЗСУ у липні [ Редагувати ]
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Збройні Сили України наразі потребують бійців всіх військових спеціальностей: від піхоти до льотчиків та десантників.
Про це повідомив керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко.
Він пояснив, що Збройні Сили України наразі потребують бійців всіх військових спеціальностей. Зокрема, мовиться про піхоту, танкістів, артилеристів, льотчиків, десантників.
"Кожен навчальний центр має свою специфіку. В залежності від фаху, скеровуємо людей до відповідних навчальних центрів", – зазначив Тіщенко.
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