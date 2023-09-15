Директор колишнього Турбоатома Віктор Суботін вивів з підприємства 1,4 млрд грн через власний банк, - Черненко [ Редагувати ]
Віктор Суботін, генеральний директор АТ "Українські енергетичні машини" (раніше Турбоатом) вивів гроші державного підприємства через підконтрольний йому банк і намагається працевлаштувати в наглядову раду держкомпанії колишнього менеджера своєї фінустанови. Про це у Facebook повідомив екснардеп Олександр Черненко.
Йдеться про "АТ Мегабанк", який належить Віктору Суботіну і був визнаний неплатоспроможним у червні 2022 року. "Проблеми (в банку - ред) виникли не через повномасштабну війну, а задовго до неї. Попри це власник банку Віктор Суботін наполегливо складав на його рахунках гроші Турбоатома… Загалом наскладав 1,4 млрд грн. Ці гроші з величезною долею вірогідності будуть втрачені", - написав Черненко.
Крім того, за його даними, Суботін "протягує" в наглядову раду Укренергомашини Марка Беккера. Він працював з Суботіним в Мегабанку і був першим заступником Ігоря Райніна, коли той очолював Харківську ОДА.
"Вкрасти гроші у державної компанії, а потім працевлаштувати в неї спільника, щоб вкрасти ще більше? Мені складно пригадати схему цинічніше. Навіть недоторканого Коломойського закрили в СІЗО за афери у ПриватБанку. Що або хто заважає зайнятись Суботіним?", - йдеться в дописі.
Черненко нагадав, що Суботін очолив Турбоатом у 2007 році. На цій посаді він "пережив" трьох президентів, вісім урядів, революцію, а зараз "фактично вкрав у воюючої держави 1,4 млрд грн".
"І навіть після цього не збирається у відставку, хоча мав би збиратися в СІЗО", - написав Черненко.
Як повідомляли ЗМІ, 13 вересня 2023 року Фонду гарантування не вдалося реалізувати активи "АТ Мегабанк", а саме права вимоги за 105 кредитними договорами, у забезпечення за якими передано об’єкти житлової та комерційної нерухомості, зокрема кінотеатр та елеватор у Харкові й області. Активи продавали одним лотом за близько 2,2 млрд грн. Торги не відбулися через відсутність учасників.
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