У Кропивницькому відбулись змагання з адаптивних видів спорту для ветеранів [ Редагувати ]
У Кропивницькому відбувся етап змагань з адаптивних видів спорту для ветеранів. Участь взяли майже вісімдесят захисників, які відновлюються після поранень. Це і ветерани, і чинні військові з шести регіонів країни. Змагались вони у чотирьох адаптивних видах спорту: у веслуванні на тренажері, жимі лежачи, аеробайках та ривку гирі. На змаганнях рівень підготовки не вимагався. Головне - це спілкування ветеранів та мотивація їх до відновлення.
Підтримка, позитивні емоції та спілкування. Це змагання з адаптивних видів спорту для ветеранів у Кропивницькому. Тут зібралося вісімдесят учасників: чинні та колишні бійці з різних регіонів країни. Усі вони нині відновлюються після поранень.
Олександр Швачка, учасник змагань "Сильні України" з Києва:
Це ветеранський ком'юніті, це можливість побачити побратимів, можливість познайомитись, нові знайомства, і отримати заряд позитиву, енергії, і іти вперед з цим позитивом.
Олександр зазнав поранень ще на початку повномасштабного вторгнення - боронив Київщину.
Олександр Швачка, учасник змагань "Сильні України" з Києва:
Розрив танкового снаряда.
Хоче перевірити себе й Артур. Він брав участь у штурмі плацдарму на Херсонщині. Там і спіймав кулю.
Артур Дяченко, учасник змагань "Сильні України" з Кропивницького:
Для мене це вперше після мого поранення, перший раз я сяду за такі тренажери, і хочу спробувати себе, максимально, скільки я можу витиснути, і взагалі, ми живемо для того, щоб боротись, для того, щоб перемагати.
Змагаються учасники у чотирьох адаптивних видах спорту: це жим лежачи, аеробайк, веслування на концепті та ривок гирі. А також тестують новий вид: адаптивний армліфтинг.
Олександр Толоченко, учасник змагань "Сильні України" з Києва:
Зараз почав займатись активно спортом після поранення, замотивувало те, що бійці, які також з ампутаціями тренуються, і я хочу відновитися максимально, наймаксимальніше.
Олександра поранило під Кліщіївкою на Бахмутському напрямку.
Олександр Толоченко, учасник змагань "Сильні України" з Києва:
Мінно-вибухова травма, відразу відірвало ліву ногу, праву вже ампутували в лікарні, травма голови й травма черевної порожнини.
Амбасадором змагань став кропивничанин Михайло Дроботенко. Ноги чоловік утратив, підірвавшись на протипіхотній міні. Однак власним прикладом засвідчив: можна жити повноцінно й на протезах.
Михайло Дроботенко, учасник змагань "Сильні України" з Кропивницького:
Спорт - це один із найважливіших в реабілітації, тому що це реабілітація як психологічна, так і фізична. Показати своїм прикладом хлопцям, що не потрібно зупинятися і потрібно працювати над собою.
Такі змагання для ветеранів організатори проводять з 2015 року.
Сергій Конюшок, президент Федерації стронгмену України:
В першу чергу це соціальна роль, тому що спорт - це один із найкращих методів ресоціалізації та реабілітації ветерана з пораненнями й без до суспільного і цивільного життя.Завдяки змаганням і спортивним заходам ветерани комунікують між собою, вони змагаються по-доброму, а здебільшого підтримують, спілкуються, і в цій підтримці вони знаходять вихід і розрядку внутрішній ситуації.
Цьогоріч заплановані змагання у чотирнадцяти містах, щоби максимально залучити до них захисників, які відновлюються після важких поранень.
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