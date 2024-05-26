У Кропивницькому відбувся етап змагань з адаптивних видів спорту для ветеранів. Участь взяли майже вісімдесят захисників, які відновлюються після поранень. Це і ветерани, і чинні військові з шести регіонів країни. Змагались вони у чотирьох адаптивних видах спорту: у веслуванні на тренажері, жимі лежачи, аеробайках та ривку гирі. На змаганнях рівень підготовки не вимагався. Головне - це спілкування ветеранів та мотивація їх до відновлення.

Підтримка, позитивні емоції та спілкування. Це змагання з адаптивних видів спорту для ветеранів у Кропивницькому. Тут зібралося вісімдесят учасників: чинні та колишні бійці з різних регіонів країни. Усі вони нині відновлюються після поранень.

Олександр Швачка, учасник змагань "Сильні України" з Києва:

Це ветеранський ком'юніті, це можливість побачити побратимів, можливість познайомитись, нові знайомства, і отримати заряд позитиву, енергії, і іти вперед з цим позитивом.

Олександр зазнав поранень ще на початку повномасштабного вторгнення - боронив Київщину.

Олександр Швачка, учасник змагань "Сильні України" з Києва:

Розрив танкового снаряда.

Хоче перевірити себе й Артур. Він брав участь у штурмі плацдарму на Херсонщині. Там і спіймав кулю.

Артур Дяченко, учасник змагань "Сильні України" з Кропивницького:

Для мене це вперше після мого поранення, перший раз я сяду за такі тренажери, і хочу спробувати себе, максимально, скільки я можу витиснути, і взагалі, ми живемо для того, щоб боротись, для того, щоб перемагати.

Змагаються учасники у чотирьох адаптивних видах спорту: це жим лежачи, аеробайк, веслування на концепті та ривок гирі. А також тестують новий вид: адаптивний армліфтинг.

Олександр Толоченко, учасник змагань "Сильні України" з Києва:

Зараз почав займатись активно спортом після поранення, замотивувало те, що бійці, які також з ампутаціями тренуються, і я хочу відновитися максимально, наймаксимальніше.

Олександра поранило під Кліщіївкою на Бахмутському напрямку.

Олександр Толоченко, учасник змагань "Сильні України" з Києва:

Мінно-вибухова травма, відразу відірвало ліву ногу, праву вже ампутували в лікарні, травма голови й травма черевної порожнини.

Амбасадором змагань став кропивничанин Михайло Дроботенко. Ноги чоловік утратив, підірвавшись на протипіхотній міні. Однак власним прикладом засвідчив: можна жити повноцінно й на протезах.

Михайло Дроботенко, учасник змагань "Сильні України" з Кропивницького:

Спорт - це один із найважливіших в реабілітації, тому що це реабілітація як психологічна, так і фізична. Показати своїм прикладом хлопцям, що не потрібно зупинятися і потрібно працювати над собою.

Такі змагання для ветеранів організатори проводять з 2015 року.

Сергій Конюшок, президент Федерації стронгмену України:

В першу чергу це соціальна роль, тому що спорт - це один із найкращих методів ресоціалізації та реабілітації ветерана з пораненнями й без до суспільного і цивільного життя.Завдяки змаганням і спортивним заходам ветерани комунікують між собою, вони змагаються по-доброму, а здебільшого підтримують, спілкуються, і в цій підтримці вони знаходять вихід і розрядку внутрішній ситуації.

Цьогоріч заплановані змагання у чотирнадцяти містах, щоби максимально залучити до них захисників, які відновлюються після важких поранень.