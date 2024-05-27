До Дня міста відбулась музична вистава "Мій Київ" [ Редагувати ]
Усе про Київ і в честь Києва. У столиці відзначали День міста. Українські артисти та гумористи зізнавалися у коханні Києву в національному палаці мистецтв "Україна". Можливість заспівати на одній сцені з зірками випала одному із користувачів "ТікТок". Як саме - розповість мій колега Юрій Куций.
У національному Палаці мистецтв "Україна" - аншлаг. На сцені музична вистава "Мій Київ".
Катерина Царик, режисерка-постановниця:
Це вистава присвячена нашому місту, в яку входять пісні, написані в період 60-х років по 80-ті роки, створені авторами, які жили, творили в Києві й про Київ. Це така дуже гарна ретроспектива, але з новим аранжуванням.
Головними героями вистави стали Дмитро Каднай та Пилип Коляденко з гурту KADNAY, а також солістки "Жіночого кварталу". Режисерка запевняє, що це найкращий склад під цей творчий задум.
Катерина Царик, режисерка-постановниця:
Вони віддали всю свою душу, весь свій талант. Артисти не міняються, це програма під них, під їх вокальні дані й під їх артистичні дані.
Тим часом в гримерках тривають останні приготування.
Співачка Віра Кекелія - харків'янка, проте пригадує, що все життя мріяла жити в столиці.
Віра Кекелія, співачка:
Я завжди казала мамі, що я поїду, і мені мама казала, Боже, ми живемо у великому мільйоннику, також місто велике. Чого ти, куди тобі треба ще? Я кажу: ні, мам, ти не розумієш, там така потужна енергія, і мені саме туди треба.
Ще одна учасниця вистави "Мій Київ" Еліна Мбані приїхала підкорювати столицю з Вінниці.
Еліна Мбані, співачка:
Я приїхала до Києва сім років тому, точніше, закохалася в Київ одразу. Мене спокусив цей темп життя, мені дуже сподобалося, що, наприклад, в моєму місті, Вінниці, все для мене занадто повільно.
А от їхня колежанка Лалі Ергемлідзе сьогодні на сцені буде співати про своє рідне місто, адже народилася і виросла вона саме в Києві.
Лалі Ергемлідзе, співачка:
Я - киянка, я народилась і виросла, і все моє життя тут. Для мене - це особливо тепло співати ці пісні в День Києва і бути сьогодні тут.
Організатори концерту заздалегідь оголосили конкурс в тік-ток. Потрібно було заспівати пісню "Києве мій" і зібрати найбільшу кількість переглядів. Переможцем став Владислав Бондарчук. Як подарунок - хлопець заспівав цю пісню з зірками на одній сцені.
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