Усе про Київ і в честь Києва. У столиці відзначали День міста. Українські артисти та гумористи зізнавалися у коханні Києву в національному палаці мистецтв "Україна". Можливість заспівати на одній сцені з зірками випала одному із користувачів "ТікТок". Як саме - розповість мій колега Юрій Куций.

У національному Палаці мистецтв "Україна" - аншлаг. На сцені музична вистава "Мій Київ".

Катерина Царик, режисерка-постановниця:

Це вистава присвячена нашому місту, в яку входять пісні, написані в період 60-х років по 80-ті роки, створені авторами, які жили, творили в Києві й про Київ. Це така дуже гарна ретроспектива, але з новим аранжуванням.

Головними героями вистави стали Дмитро Каднай та Пилип Коляденко з гурту KADNAY, а також солістки "Жіночого кварталу". Режисерка запевняє, що це найкращий склад під цей творчий задум.

Катерина Царик, режисерка-постановниця:

Вони віддали всю свою душу, весь свій талант. Артисти не міняються, це програма під них, під їх вокальні дані й під їх артистичні дані.

Тим часом в гримерках тривають останні приготування.

Співачка Віра Кекелія - харків'янка, проте пригадує, що все життя мріяла жити в столиці.

Віра Кекелія, співачка:

Я завжди казала мамі, що я поїду, і мені мама казала, Боже, ми живемо у великому мільйоннику, також місто велике. Чого ти, куди тобі треба ще? Я кажу: ні, мам, ти не розумієш, там така потужна енергія, і мені саме туди треба.

Ще одна учасниця вистави "Мій Київ" Еліна Мбані приїхала підкорювати столицю з Вінниці.

Еліна Мбані, співачка:

Я приїхала до Києва сім років тому, точніше, закохалася в Київ одразу. Мене спокусив цей темп життя, мені дуже сподобалося, що, наприклад, в моєму місті, Вінниці, все для мене занадто повільно.

А от їхня колежанка Лалі Ергемлідзе сьогодні на сцені буде співати про своє рідне місто, адже народилася і виросла вона саме в Києві.

Лалі Ергемлідзе, співачка:

Я - киянка, я народилась і виросла, і все моє життя тут. Для мене - це особливо тепло співати ці пісні в День Києва і бути сьогодні тут.

Організатори концерту заздалегідь оголосили конкурс в тік-ток. Потрібно було заспівати пісню "Києве мій" і зібрати найбільшу кількість переглядів. Переможцем став Владислав Бондарчук. Як подарунок - хлопець заспівав цю пісню з зірками на одній сцені.