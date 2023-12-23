Ісламісти готували теракти у Кельні, Відні та Мадриді - Bild [ Редагувати ]
Правоохоронці Австрії, Німеччини та Іспанії отримали інформацію про підготовку ісламістським терористичним осередком кількох терактів напередодні Різдва та Нового року. Про це повідомила німецька Bild.
Існує ризик нападів на церкви під час різдвяних служб у Кельні, Відні та Мадриді. Проведено арешти в Німеччині та Австрії.
У Кельнському соборі силовики використали собаку для пошуку вибухівки. Поліція хоче переконатися, що у будівлі немає небезпечних предметів. Представник правоохоронних органів заявив:
Через попередження про небезпеку для Кельнського собору місцева поліція з сьогоднішнього вечора вживатиме особливих заходів безпеки.
Глава кримінальної поліції Кельна Міхаель Ессер пообіцяв взяти до уваги всі аспекти, щоб гарантувати безпеку людей. Після вечірньої меси церкву обшукують службові собаки, а потім її замикають. Усіх відвідувачів перевірятимуть перед входом до собору.
Поліція Відня також повідомила про посилення заходів безпеки. Рішення ухвалили "відповідно до поточної оцінки загрози" та "як і раніше підвищеним рівнем терористичної тривоги". У повідомленні поліції йдеться:
Оскільки терористи по всій Європі закликають до нападів на християнські заходи, особливо в районі 24 грудня, органи безпеки посилили відповідні заходи захисту у громадських місцях у Відні та федеральних землях.
Посилена охорона організована на місцях та об'єктах, які можуть стати мішенню атаки ісламських радикалів.
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