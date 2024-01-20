Нова редакція законопроєкту про мобілізацію міститиме перелік конкретних захворювань, через які людина не може бути мобілізована. Від старої системи із групами інвалідності відмовляться. Крім того, на українців швидше за все чекатиме багато інших змін. Про все це дізнавались "Подробиці".

Перелік хвороб замість інвалідності

І, ІІ, ІІІ групи інвалідності не підпадатимуть під мобілізацію. Але Міністерство охорони здоров’я у найближчий має розробити чітко окреслений список хвороб, які будуть входити до ІІІ групи і дадуть підстави мати бронь. Мобілізовувати будуть з урахуванням захворювання конкретної людини.

Ув'язнені на фронті

На фронт потраплять ув’язнені. Буде пропрацьований механізм, через який (за їх бажанням) залучатимуться зеки, які відбувають покарання за не тяжкі злочини.

Демобілізація

Демобілізацію з війська проводитимуть після 3 років служби. А тим, хто на передовій, рахуватимуть 1 день за 2. Тобто вони зможуть демобілізуватися через 1,5 року служби.

Військова підготовка

Всі чоловіки, які працюють на державній службі, в органах місцевого самоврядування та окремі категорії правоохоронців, повинні пройти військову підготовку. Судді матимуть бронь.

Кого не торкнеться мобілізація

Не підпадатимуть під мобілізацію народні депутати, судді. Вони матимуть бронь.

Попередньо серед парламентарів обговорюється, що законопроект начебто буде зареєстрований найближчим часом і вже наступного тижня - буде проголосований у першому читанні.

В той же час народний депутат з фракції "Голос", перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк говорить, що наразі парламентарі не бачили жодного оновленого законопроекту про мобілізацію.

"Для того, щоб коментувати, що теоретично буде в майбутньому законопроекті про мобілізацію, повинно бути мінімум дві складові. Перша - текст майбутнього законопроекту має бути на руках хоч у когось. Друга - у влади має бути план загалом вносити новий текст на заміну. Поки що, за моєю інформацією, ні першого, ні другого немає", - підкреслив Железняк.

Раніше ми повідомляли, коли запрацює Е-кабінет військовозобовʼязаного та чи будуть там повістки.