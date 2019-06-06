Інспектори парковки назвали головні порушення водіїв у Києві [ Редактировать ]
Вже за два тижні столичні інспектори з паркування почнуть штрафувати порушників. Максимальне покарання за неправильно припарковане авто 510 гривень або евакуація. У пілотному режимі служба працює вже місяць і щодня фіксує сотні порушень. Як це відбувається - бачила Магда Кривовяз.
"Інспекція з паркування доброго дня ви стали ближче 10 метрів до пішохідного переходу. Фіксуємо порушення чи ви поїдете? - Я їду".
Паркування на пішохідному переході, на смузі для громадського транспорту, під знаком - "парковка" та "стоянка заборонена". У центрі Києва правила паркування порушують чи не на кожному кроці.
"Тут смуга для руху громадського транспорту знак - заборонено паркування штраф 510 грн також можлива евакуація автомобіля всі продовжують паркуватися", - говорить Сергій Крицький, інспектор з паркування.
Від дев'ятої ранку інспектори з паркування патрулюють столичні вулиці. Їхнє завдання виявляти порушників.
"Основна причина заторів в центрі це неправильно припарковані автомобілі з якими ми зараз будемо якось розбиратися".
"Якщо водій присутній зараз ми розмовляємо з водіями і проводимо роз'яснювальну роботу".
Якщо ж водія немає інспектор виписує попередження та фіксує порушення на камеру. Водії здебільшого розуміють свою провину і відразу ж їдуть, але не всі.
"10 лет все было хорошо 10 лет я парковался, 10 лет с полицией у меня были нормальные отношения. 10 лет они утверждали, что это законно. Появились вы - теперь это не законо. - Від переходу пішоходного 10 метрів ви повинні залишати від в'їзду у двір".
"Поперше людина не хоче витрачати кошти на парковку, це раз фактор, другий фактор це - ми не хочемо ходити. Ми залишили машину прямо біля магазину або біля кафе, ми не будемо ходити", - говорить Євгеній Блажко, головний інспектор з паркування.
Наразі в столиці лише десять таких інспекторів. Проте набір триває. Кожен з них за день виявляє близько сотні порушників. Поки що працюють у пілотному режимі та обмежуються попередженнями. Однак за два тижні вже почнуть штрафувати.
"Два питання які залишились вирішити це сертифіковані захищені прилади, а також єдиний державний реєстр адміністративних правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху який ми чекаємо від МВС. - Що це за прилади мають бути. - Це планшет, який буде фіксувати порушення. Він має бути захищеннй, захищений в плані захищення інформації", - говорить Аліна Ярош, начальниця відділу з інспекції паркування.
Тож зовсім скоро, припаркувавшись не за правилами, водії мають бути готові сплатити понад 500 гривень штрафу. У службі також попереджають - автівки будуть евакуйовувати, якщо ті заважатимуть руху.
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