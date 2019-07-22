Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович поблагодарил всех избирателей, которые проголосовали за политсилу, а, значит, за мир, процветание - за будущее Украины.

Об этом он заявил на брифинге после объявления экзит-поллов в воскресенье, 21 июля.

"Дорогие друзья! Я хочу сказать, что еще не все окончательно подсчитано, не все так просто. То, что мы по результатам экзит-поллов занимаем второе место, – это большая победа. Конечно, хотелось быть первыми, но это в следующий раз", - заявил политик.

Вадим Рабинович назвал "большой победой" то, что партия "Оппозиционная платформа - За життя" "стала единственной партией, которая представляет Юго-восток и центр Украины".

"Это было непросто, потому что никто не подвергался таким нападкам, такой грязью никого не поливали. И, тем не менее, люди дали справедливую оценку нашим действиям. Я думаю, что второе место для нас – справедливо. На первое мы еще не наработали", - заявил политик.

С другой стороны, результаты еще будут другие, подчеркнул Вади Рабинович.

"Мы подтянемся. На экзит-поллах люди, голосующие за оппозицию, неохотно в этом признаются", - заметил он.

Вадим Рабинович также напомнил свои слова, которые говорил время предвыборной гонки, и сегодня их еще раз подтвердил: "В дальнейшем мы с удовольствием будем не только объединяться с кем-то, мы готовы просто помогать устанавливать мир. Если партия Зеленского будет стремиться к миру, то мы окажем ей помощь несмотря на какие-то там договоренности. Мы будем договариваться и объединяться с теми, кто хочет мира и процветания для Украины. Но с теми, кто хочет вести нас в НАТО и "МВФы" мы сотрудничать не будем!"

"Спасибо вам большое. Спасибо тем, кто отдал голоса за нашу партию, то есть, за мир ! Спасибо избирателям, спасибо тем, кто работал на местах!" - резюмировал Вадим Рабинович.