Уже в ближайшее время в КГГА будет определено, каким путем незаконная надстройка будет снесена или демонтирована.

В Киевской городской государственной администрации подтвердили намерения снести самовольное строительство в ЖК "Дипломат Холл", осуществленное известным прокурором Константином Куликом и его семьей. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.

Глава комиссии Киевсовета по проблемным застройкам Александр Бондаренко также признал, что 14-й этаж в здании по адресу - Киев, ул. Жилянская 59 (ЖК "Дипломат Холл") является незаконным. Уже в ближайшее время в КГГА будет решено, каким путем незаконная надстройка будет снесена или демонтирована. Подобные решения уже демонстрировались руководителями КГГА в знак протеста против произвола со столичной недвижимостью.

Напомним, что сегодня под КГГА состоялся протест представителей антикоррупционной общественной организации "Международный антикриминальный альянс", которые вместе с народными депутатами выступают против коррупционных преступлений прокурора Константина Кулика. Активисты требуют у Кличко взять дело Кулика под личный контроль. Прокурор Кулик, по информации "Бигус инфо", надстроил дополнительный этаж без какой-либо разрешительной документации. Недвижимость в дорогом жилом комплексе стоила прокурору более миллиона долларов. Есть производства, которые подтверждают незаконность этих средств.

"Мы требуем, прежде всего, чтобы господин Кличко взял это под личный контроль, потому что мы знаем, что это незаконная надстройка целого этажа, более 400 квадратов. И это не просто человека, это скандального одиозного прокурора ГПУ господина Кулика", - отметил Богдан Воронцов, председатель ОО "Международного антикриминального альянса".

Общество считает - Кулик не должен работать в ГПУ и уже на прошлой неделе был отправлен запрос к генеральному прокурору Ряпошапке, с требованием объяснить почему Кулик до сих пор на своей должности. Тем более горе-прокурор не прошел переаттестацию и уже которую неделю находится якобы на больничном. Интересно, что в это время по некоторым делам "больного" Кулика происходят процессуальные действия, что само по себе противозаконно.

"Кулик - это государственное лицо, которое обвиняли в незаконном обогащении. Это человек, который должен обеспечивать правопорядок и придерживаться буквы закона. Но если прокурор позволяет себе делать противоправные действия, строить целые крыши над квартирой без разрешительной документации и работать без общепризнанной переаттестации, возникает вопрос - о какой добродетели и порядочность перед обществом идет речь?", - отмечает народный депутат от фракции "Батькивщина" Владимир Кабаченко.

Кабаченко напомнил о недавней встрече с генпрокурором Русланом Рябошапкой и обещании последнего освободить Офис Генерального прокурора от запятнанных работников вроде Кулика.

Активисты напомнили, что Кулик стал первым украинским чиновником, которому объявили подозрение в незаконном обогащении. Впрочем, это не помешало ему до сих пор занимать свою должность, а все свое имущество оформить на гражданскую жену, которая по его словам, в настоящее время не имеет к нему никакого отношения, кроме трех совместных детей.