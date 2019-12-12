На нелегальной фабрике произошел пожар, погибли 13 человек [ Редактировать ]
В Дакки (Бангладеш) произошел серьезный пожар на фабрике по производству пластмасс. В результате происшествия погибли 13 человек, еще 32 получили ранения различной степени тяжести, сообщает bdnews24.
Пожарные службы оперативно прибыли на место происшествия, но возгорание устранили только через несколько часов.
Фабрика оказалась нелегальной. Она не была оборудована средствами противопожарной безопасности и не имела необходимых лицензий.
Ранее сообщалось, что в масштабном пожаре на фабрике погибли более 40 человек.
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