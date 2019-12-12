В Дакки (Бангладеш) произошел серьезный пожар на фабрике по производству пластмасс. В результате происшествия погибли 13 человек, еще 32 получили ранения различной степени тяжести, сообщает bdnews24.

Читайте также Под Харьковом в пожаре погибла женщина

Пожарные службы оперативно прибыли на место происшествия, но возгорание устранили только через несколько часов.

Фабрика оказалась нелегальной. Она не была оборудована средствами противопожарной безопасности и не имела необходимых лицензий.

Ранее сообщалось, что в масштабном пожаре на фабрике погибли более 40 человек.