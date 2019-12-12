В Киеве разыскивают мужчину, который обстрелял патрульную машину. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

В его доме обнаружили оружие и 25 патронов разного калибра и нож.

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"После стрельбы мужчина сразу спрятался у себя во дворе с высоким забором. Потом он с оружием сел в авто Opel Vivaro, незаметно выехал на другую улицу с противоположной стороны двора", - сообщили правоохранители.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве мотоциклист сбил пенсионера. А также под Львовом школьный автобус попал в страшное ДТП.