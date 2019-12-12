Сергей Левочкин: власть обязана договориться о транзите газа через территорию Украины [ Редактировать ]
Власть должна заключить новый контракт с "Газпромом" на транзит российского газа в Европу по территории Украины и договорится о прямых поставках российских углеводородов в нашу страну. Об этом в четверг, 12 декабря, заявил журналистам в кулуарах парламент народный депутат Сергей Левочкин.
"Сейчас главный вопрос: останется ли Украина транзитером газа, поскольку это дает огромные доходы украинскому бюджету и большое количество рабочих мест. Кроме того, технически транзит российского газа позволял удерживать давление в газотранспортной системе и поставлять газ конечным потребителям, в первую очередь, на юго–востоке страны, которые зависят от давления в трубе со стороны Российской Федерации", – подчеркнул народный депутат.
Он отметил, что прямые закупки голубого топлива у РФ позволят снизить коммунальные тарифы и будут способствовать развитию экономики. "Это решение находится в сфере компетенции исполнительной власти. Поэтому мы готовы поддерживать действия президента Зеленского для того, чтобы получить новый контракт на транзит и прямые поставки российского топлива. Это уменьшит цену газа в стране, уменьшит "платежку" для каждого человека за коммунальные услуги, уменьшит стоимость газа для украинских предприятий – следовательно, увеличит рентабельность, а это зарплаты и рабочие места.
К сожалению, пока не видим прогресса в этом вопросе, но в тоже время надеемся хорошие новости уже в ближайшее время", – резюмировал Сергей Левочкин.
Напомним, 7 июня Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и Председатель Политсовета партии Виктор Медведчук в Санкт-Петербурге провели переговоры с главой правления "Газпрома" Алексеем Миллером о прямых поставках в Украину российского газа, которые позволят на 25% снизить стоимость газа.
Действующий контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает 31 декабря этого года.
по теме
Сергей Левочкин: Украина должна договориться об ускорении мирного процесса и транзите российского газа
Он добавил, что потеря Украиной статуса транспортера российских углеводородов в Европу сделает невозможным снижение стоимости коммунальных тарифов для населения
Сергей Левочкин: закон об оборонных закупках будет способствовать более эффективному использованию бюджетных средств
Закон об оборонных закупках будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств и даст возможность отечественным предприятиям лучше конкурировать во время оборонных тендеров
Парижское коммюнике подтвердило необходимость выполнения Минских соглашений - Сергей Левочкин
"Оппозиционная платформа - За жизнь" поддерживает продление закона об особом статусе
Офис президента сфальсифицировал в переводе коммюнике по итогам встречи в Париже важнейший аспект договоренностей
После встречи в Париже 9 декабря лидеры глав государств "нормандской четверки" опубликовали коммюнике
Перемовини у "нормандському форматі" розблокували газовий діалог між Україною та Росією - Сергій Льовочкін
Перемови в "нормандському форматі" розблокували газовий діалог між Україною та Росією. Так вважають у партії "Опозиційна платформа - За життя"
"Опозиційна платформа - За життя" зареєструвала у Верховній Раді законопроект про соціальний захист жителів окупованих територій - Наталія Королевська
Документ, що гарантує соціальний захист жителів окупованих територій, пенсіонерів і пільговиків отримав підтримку майже всіх фракцій