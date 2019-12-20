В Україні закінчується пробний перепис населення. Його проводять в Оболонському районі столиці та на Київщині за рік до всеукраїнського, запланованого на кінець 2020 року. Як усе відбувається - бачила Ольга Клюєва.

Яскравий жилет, планшет і посвідчення. З такими атрибутами переписувач Тамара Книш вирушає збирати інформацію. Пробний перепис населення в Оболонському районі столиці триває вже три тижні. Більшість мешканців залюбки відповідає на запитання анкети, втім дехто до незнайомої людини під дверима ставиться з осторогою.

"Деякі старші люди відмовляються відчиняти двері не дивлячись на те, що ми паспорт показуємо", - говорить Тамара Книш, переписувач.

"Последний раз перепись была в 90 годах. В те времена мы не боялись пускать в квартиру, к нам зашли переписали, а зараз такая ситуация в стране - даже еслим тебе нечего бояться, ты опасаешься криминальных элементов", - говорить Марина Константінова, жителька Києва.

За день переписувач обходить від тридцяти до п'ятдесяти квартир. Опитування триває до 15-ти хвилин. Список запитань в анкеті чималий.

"Де людина народилася громадянство сімейний стан, родинні стосунки, джерела існування питання міграції. Окремий блок питань щодо житлових умов, Вся ця інформація дуже важлива для бюджетоутворення", - говорить Раїса Віленчук, начальник управління державної статистики в Києві.

Ходити доводиться ввечері, коли більшість мешканців повертається з роботи. Переписувачів люди зустрічають переважно привітно, хоч організатори не виключають і можливої агресії. Тому в районі проведення перепису чергують додаткові поліцейські патрулі.

"Є помешкання де я зброя. Де люди які раніше судимі домашні насильники і нам потрібно захищати наших переписувачів".

Відомості про себе і свою родину можна надати в електронному вигляді, або ж прийти на дільницю й власноруч заповнити анкету.

Востаннє перепис населення проводили дві тисячі першого року. Тоді в Україні мешкали понад 48 мільйонів людей. Наступний перепис відбудеться наприкінці 2020. І, як планують у міністерстві, більшість інформації збиратимуть онлайн.