У Києві завершують пробний перепис населення [ Редактировать ]
В Україні закінчується пробний перепис населення. Його проводять в Оболонському районі столиці та на Київщині за рік до всеукраїнського, запланованого на кінець 2020 року. Як усе відбувається - бачила Ольга Клюєва.
Яскравий жилет, планшет і посвідчення. З такими атрибутами переписувач Тамара Книш вирушає збирати інформацію. Пробний перепис населення в Оболонському районі столиці триває вже три тижні. Більшість мешканців залюбки відповідає на запитання анкети, втім дехто до незнайомої людини під дверима ставиться з осторогою.
"Деякі старші люди відмовляються відчиняти двері не дивлячись на те, що ми паспорт показуємо", - говорить Тамара Книш, переписувач.
"Последний раз перепись была в 90 годах. В те времена мы не боялись пускать в квартиру, к нам зашли переписали, а зараз такая ситуация в стране - даже еслим тебе нечего бояться, ты опасаешься криминальных элементов", - говорить Марина Константінова, жителька Києва.
За день переписувач обходить від тридцяти до п'ятдесяти квартир. Опитування триває до 15-ти хвилин. Список запитань в анкеті чималий.
"Де людина народилася громадянство сімейний стан, родинні стосунки, джерела існування питання міграції. Окремий блок питань щодо житлових умов, Вся ця інформація дуже важлива для бюджетоутворення", - говорить Раїса Віленчук, начальник управління державної статистики в Києві.
Ходити доводиться ввечері, коли більшість мешканців повертається з роботи. Переписувачів люди зустрічають переважно привітно, хоч організатори не виключають і можливої агресії. Тому в районі проведення перепису чергують додаткові поліцейські патрулі.
"Є помешкання де я зброя. Де люди які раніше судимі домашні насильники і нам потрібно захищати наших переписувачів".
Відомості про себе і свою родину можна надати в електронному вигляді, або ж прийти на дільницю й власноруч заповнити анкету.
Востаннє перепис населення проводили дві тисячі першого року. Тоді в Україні мешкали понад 48 мільйонів людей. Наступний перепис відбудеться наприкінці 2020. І, як планують у міністерстві, більшість інформації збиратимуть онлайн.
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