БФ "ХАРТС", основателем которого является меценат и общественный деятель Юрий Ериняк, поздравил детей с Днём Святого Николая. Мероприятия для детей прошли в Благотворительной организации "Киевское областное отделение "БФ "СОС Дитяче Містечко", а также в Храме Успения Пресвятой Богородицы (УПЦ). Стоит отметить, что храм также был построен Юрием Ериняком. Об этом сообщает economistua.com.

Фондом были организованы праздничные программы и вручение подарков. Одной из особенностей поздравительной программы стал мастер-класс юной чемпионки мира и рекордсменки по воркауту Николь Князевой.

Участие в поздравительной программе принял и сам Юрий Ериняк.

"Дарить детям хорошее настроение в такой большой Праздник - это благое дело, которое приносит радость. Дети - это наше будущее и их всевозможная поддержка - задача каждого из нас. Лично я вижу в этом один из главных смыслов жизни", - считает Юрий Ериняк.

Также меценат отметил, что важно давать детям хорошую мотивацию для развития и самосовершенствования. Именно поэтом для поздравления пригласили Николь Князеву.

"Мы должны показывать детям лучшие примеры для подражания. Именно поэтому в поздравлении приняла участие юная чемпионка Николь Князева, достижениями которой я восхищаюсь. Она продемонстрировала детям свои возможности и, я уверен, вдохновила их ставить перед собой новые цели и идти к ним. Это самое полезное, что можно подарить детям в Праздник", - подчеркнул Юрий Ериняк.