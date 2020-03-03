Главные новости 2 марта: что произошло в мире и Украине [ Редактировать ]
Новости/ Фото: Pixabay
В понедельник, 2 марта, в Украине и в мире произошло много важных и интересных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.
Главные новости
- В Тернополе у ребенка заподозрили коронавирус. Пришли результаты анализов - вирус не подтвердили.
- В США от коронавируса умер второй человек
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что заявление об отставке не писал
- В Украине проверяют 4 людей на коронавирус (анализов еще не было, можно мониторить)
- Уже в этот четверг планируют завершить обсервацию в Новых Санжарах.
- В Кабмине заявили, что индексацию пенсий перенесли
- Количество жертв коронавируса возросло. Министры G7 проведут переговоры из-за коронавируса
Смотрите также курс валют на 3 марта.
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