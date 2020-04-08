Как сообщает издание "Апостроф", широко разрекламированный препарат "Протефлазид" производства "НПК Экофарм", не является препаратом для лечения коронавируса, так как это "фуфломицин", не прошедший испытаний и тестирования.

"Именно в темные времена испытаний и неопределенности происходит расцвет шарлатанов и просто мошенников, желающих на чужом страхе и паранойе основательно заработать. Так появляются на свет всяческие панацеи – гомеопатические средства, "лечащие" все на свете, фуфломицины, не содержащие ни грамма полезного вещества", - пишет издание.

По данным "Апострофа", яркий пример такого "фуфломицина" - пресловутый "Протефлазид". Производитель называет это зелье препаратом для лечения вирусов герпеса, гепатитов, гриппа, ОРВИ и даже ВИЧ-инфекции, а с недавнего времени – и потенциальным лекарством от Covid-19.

Производит это "чудо-лекарство от всего" компания "НПК Экофарм". И стоит оно в украинских аптеках от 300 до 600 гривен в зависимости об объема.

"Первая попытка "впарить" препарат в качестве лечения от коронавируса произошла в феврале, когда на обсервацию в Новых Санжарах привезли украинцев, застрявших в охваченном эпидемией Китае. Тут как тут нарисовался заместитель директора "Экофарм" Александр Гриневич и предложил свою гуманитарную помощь", - напоминает издание.

Врач-инфекционист Игорь Марков заявил, что "Протефлазидом" "даже герпес лечить не очень эффективно, а на коронавирус он будет действовать примерно как аскорбиновая кислота".

Известный биофизик, доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский писал, что препарат является просто спиртовой настойкой из двух трав: вейника наземного 500 г/1000 мл и травы щучки дернистой 500 г/1000 мл. В связи с этим, настойка не может иметь должной эффективности.

А кандидат медицинских наук, анестезиолог-практик Андрей Семьянкив (популярный медицинский блоггер MED Goblin) заявил, что вышеуказанный препарат не имеет доказанной эффективности.