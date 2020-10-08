Сегодня в Николаеве партия "Слуга народа" пытается любой ценой снять с выборов "Оппозиционную платформу - За жизнь". В ход идет административный ресурс, саботаж работы представителей «слуг» в избирательных комиссиях, давление на суды, судей и ЦИК.

В связи с этим мы обращаемся к президенту Зеленскому с вопросом: когда Вы искренни? Когда в совместном заявлении с ЕС говорите о верности ценностям демократии, верховенству закона, уважению международного права и правам человека? Или когда закрываете глаза на откровенное политическое рейдерство, которым занимается команда "слуг народа" в Николаеве? Почему "слугам народа" в Николаеве можно плевать на демократию и лишать николаевцев права выбора?

"Оппозиционная платформа - За жизнь" призывает президента Украины Владимира Зеленского прекратить политическое рейдерство в Николаеве. Оно еще больше снижает доверие к власти и не улучшает тяжелое состояние региона.

Необходимо прекратить давление на суды и ЦИК и обеспечить на Николаевщине свободные демократические выборы, не лишая оппозицию права в них участвовать. Необходимо не на словах, а на деле продемонстрировать приверженность демократии, как Вы совместно с высокими представителями ЕС заявили в Брюсселе.