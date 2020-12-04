Директор НАБУ Артем Сытник, ранее признанный судом виновным в коррупционном правонарушении, уличен во влиянии на хозяйственные суды в интересах своих близких. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Олег Татаров.

"Вокруг Сытника расследуется ряд уголовных производств. По решению суда следователи исследовали электронную корреспонденцию Сытника и установили, что он влиял на принятие решений хозяйственными судами в интересах своих близких и друзей", - сказал он.

Олег Татаров отметил, что Сытник также фактически ввёл в заблуждение комиссию, которая осуществляла отбор на должность директора НАБУ, поскольку он не отвечал критериям добропорядочности.

"В частности следователи пришли к выводу, что ещё будучи адвокатом, он готовил проекты решений судов, которые затем провозглашались слово в слово в судебных заседаниях. Также он готовил и направлял по электронной почте проекты процессуальных документов следователей и прокуроров, которые потом ими подписывались. Это было официально по судебному решению задокументировано, то есть - является доказательством в уголовном производстве. Это дело должно быть расследовано, а общество - проинформировано о подробностях", - добавил он.

Замглавы ОПУ также подчеркнул, что Сытник не имеет права занимать должность директора НАБУ после признания его виновным в коррупционном правонарушении и после решения КС о незаконности его назначения.

"Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти. Этот человек официально признан коррупционером согласно решению суда, которое вступило в законную силу. Он внесён в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Кроме этого, КС решил, что этот чиновник был незаконно назначен на должность. Нравится это кому-то или нет, это решение никто не отменял, и оно имеет силу закона", - подытожил Олег Татаров.