ОП-ЗЖ требует в два раза увеличить финансирование программ помощи чернобыльцам. Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Он отметил, что власть одним росчерком забрала льготы у чернобыльцев и не выполняет решение КСУ, который еще в июле 2018 г. восстановил ликвидаторам аварии на ЧАЭС законные социальные гарантии.

"Оппозиционные депутаты добились возвращения льгот чернобыльцам. Есть решение Конституционного Суда, но уже который год подряд власть его не выполняет. Ликвидаторы аварии на ЧАЭС спасли мир, всех нас от ядерной катастрофы, но сегодня этих людей оставили один на один с их проблемами. В бюджете на 2021 год не заложено ни одной копейки на выполнение решений КСУ по восстановлению льгот чернобыльцам, ветеранам ВОВ, другим социально уязвимым категориям населения", – отметил Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции ОП-ЗЖ подчеркнул, что эту статью в бюджете на следующий год нужно вернуть. А финансирование "чернобыльских программ" увеличить минимум в два раза.

"ОП-ЗЖ требует увеличить финансирование чернобыльских программ с 2,6 млрд гривен до 5 млрд. Выполнить решение Конституционного Суда и восстановить права чернобыльцев. Нужно продемонстрировать людям, которые также ждут решения судов – военным пенсионерам, другим категориям граждан – что власть заботится о них и защищает их интересы", – отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Также он обратил внимание на критическую ситуацию, которая сложилась с медицинским обслуживанием ликвидаторов, особенно в связи с эпидемией коронавируса.

"Все ликвидаторы автоматически оказались в группе риска. Это и возраст людей, и тяжелые сопутствующие заболевания. Но мы так и не услышали ни от правительства, ни от власти в целом, как планируется решать этот вопрос. В Минсоцполитики отдельного целевого финансирования лечения чернобыльцев не предусмотрели. Не определено и финансовое будущее государственных так называемых чернобыльских медучреждений", – отметил Юрий Бойко.

Народный депутат акцентировал, что отношение к чернобыльцам, к социально уязвимым категориям населения – это своеобразный маркер настоящего отношения власти к гражданам и законам Украины.

"Не разговоры о том, как власть беспокоится о судьбе украинцев, а решение вопросов, связанных с социальной защитой и поддержкой людей, – это первоочередная задача власти. Особенно сейчас, когда в стране сложилась крайне тяжелая ситуация, связанная с эпидемией и общим социально-экономическим положением. Игнорировать нужды людей, которые больше всего нуждаются в помощи государства, – просто недопустимо", – подчеркнул Юрий Бойко.

14 декабря в Украине отмечается День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

17 июля 2018 г. Конституционный Суд вынес решение, которым восстановил отобранные у более чем 1,7 миллиона чернобыльцев законные льготы и компенсации.