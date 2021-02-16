Коронавірус "тримає закритими" гірськолижні курорти Італії [ Редактировать ]
В Італії і досі закриті гірськолижні курорти. Усе через ризик поширення нових штамів коронавірусу. Їхнє відкриття відтермінували ще на три тижні. Відповідну постанову підписав міністр охорони здоров'я країни - Роберто Сперанца.
Він також пообіцяв компенсації працівникам гірськолижних баз. Нагадаю, в Італії зимові траси порожніють із листопада минулого року.
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