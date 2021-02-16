В Італії і досі закриті гірськолижні курорти. Усе через ризик поширення нових штамів коронавірусу. Їхнє відкриття відтермінували ще на три тижні. Відповідну постанову підписав міністр охорони здоров'я країни - Роберто Сперанца.

Він також пообіцяв компенсації працівникам гірськолижних баз. Нагадаю, в Італії зимові траси порожніють із листопада минулого року.