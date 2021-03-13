В пятницу, 12 марта, в Днепре произошел жуткий инцидент. Посреди улицы 17-летний парень упал на асфальт без сознания и умер.

Несчастный случай произошел около 17:30 на пересечении улиц Калиновая и Путиловская, сообщает nnovosti.info.

К месту происшествия очевидцы вызвали "скорую". Парня доставили в больницу Мечникова в состоянии клинической смерти. Врачи делали все возможное, однако спасти его не удалось.

Отец юноши отметил, что его сын не имел хронических заболеваний. Детали инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в киевском метро внезапно умер пассажир. Происшествие случилось на станции метро "Выдубичи".

Также мы писали о том, что под Полтавой в детсаду внезапно умерла 19-летняя воспитательница. Девушка пожаловалась на то, что ей стало плохо, и потеряла сознание. Воспитательницу пытались реанимировать местные фельдшеры, но безуспешно.

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